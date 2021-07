Settimana da trenta gradi, poi torna il maltempo? Il meteo di Lecco

Bel tempo, trenta gradi e la possibilità di un temporale a metà settimana. E' attesa una classica settimana estiva su Lecco e il resto del nostro territorio, almeno stando alle previsioni del tempo divulgate da 3bMeteo.com. Previsioni confermate anche dal Centro Meteorologico Lombardo: come si legge nel bollettino che si estende alle prossime 72 ore, l'anticiclone delle Azzorre si estende verso le regioni settentrionali italiane, con il vortice ciclonico che ha interessato la Lombardia fino a venerdì che si sposta verso il centro-sud del Paese. Assisteremo perciò ad un deciso miglioramento del tempo, con temperature in risalita e tempo stabile per gran parte della prossima settimana.

Le previsioni del Centro Meteo Lombardo

Lunedì 19 luglio 2021

Tempo Previsto: Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; condizioni invariate anche nel resto della giornata dove assisteremo solo ad un aumento della nuvolosità cumuliforme lungo i rilievi ma senza fenomeni di rilievo.

Temperature: Minime in aumento con valori tra 20°C e 23°C con punte più elevate nei grandi centri urbani, massime stazionarie comprese tra 31°C e 35°C

Venti: Deboli variabili in pianura, deboli settentrionali sui rilievi.

Martedì 20 luglio 2021

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, durante le ore pomeridiane sviluppo di una modesta attività cumuliforme sui rilievi senza fenomeni.

Temperature: Minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve flessione.

Venti: In pianura deboli orientali, deboli settentrionali sui rilievi.

Mercoledì 21 luglio 2021

Tempo Previsto: Condizioni sempre invariate di cielo sereno o poco nuvoloso fin dal mattino, probabile un aumento più marcato dell'attività cumuliforme lungo l'arco Alpino e Prealpino con possibilità di brevi rovesci o piovaschi dal tardo pomeriggio.

Temperature: Minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve ulteriore diminuzione.

Venti: Deboli variabili in pianura, deboli settentrionali sui rilievi.