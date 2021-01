Da oggi fino al weekend precipitazioni intense anche sul Lecchese

La perturbazione che nei giorni scorsi era segnalata in avvicinamento al nostro territorio è arrivata. Da oggi, mercoledì 20 gennaio, e fino al prossimo weekend, sono attese precipitazioni anche significative. Le temperature continueranno a restare basse almeno sino a sabato, quando subiranno un brusco rialzo.

Le previsioni per giovedì

A Lecco giovedì giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 22.4 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.210 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per venerdì

A Lecco venerdì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 26.3 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 6° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 588 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.