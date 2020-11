Prove di inverno sul Lecchese: cielo splendente ma temperatura in brusco calo

Prove di inverno sul Lecchese. Un inverno che, però, ancora non contempla la pioggia. La fine di novembre si preannuncia fredda, ma con un cielo splendente e pochissime nuvole. Il progressivo calo delle temperature è già in atto da oggi, portato da venti provenienti da Sud-Ovest.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.023 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 3.669 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.