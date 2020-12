Meteo a Lecco, settimana di Natale caratterizzata da nuvolosità e schiarite

La settimana di Natale sul Lecchese sarà all'insegna del brutto tempo. La nuvolosità che ha caratterizzato gli ultimi giorni proseguirà anche lunedì e martedì, con possibilità di schiarite, ma fra mercoledì e giovedì arriverà anche la pioggia. Un miglioramento è atteso soltanto nel weekend, fra Natale e Santo Stefano. Le temperature sono in diminuzione.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 2.860 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 2.896 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.