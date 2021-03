Sul Lecchese una settimana all'insegna di sole e temperature primaverili

L'alta pressione persiste sul nostro territorio, regalando giornate soleggiate. Vento in attenuazione dalla serata di lunedì, in rialzo minime e massime

L'avvio di primavera promette bel tempo e cielo sereno. Lunedì sarà ancora all'insegna dell'alta pressione, per quanto accompagnata da venti tra moderati e sostenuti che hanno accompagnato l'intera ultima settimana; da martedì si assisterà a un graduale aumento delle temperature finalmente ai livelli della stagione.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.102 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.909 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.