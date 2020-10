Pioggia fino a sabato pomeriggio, poi schiarite. Da inizio settimana torna il sole

Pioggia fino a sabato pomeriggio, poi un miglioramento che riporterà sprazzi di sole sul Lecchese, per una domenica decisamente meno perturbata. Le temperature sono in rialzo. Da inizio della prossima settimana è previsto un netto miglioramento, con il ritorno della stabilità atmosferica che dovrebbe regalare gradevoli giornate autunnali.

La previsione per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 10.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 12° C, lo zero termico si attesterà a 2.635 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La previsione per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2656m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.