Meteo: al via una settimana all'insegna del bel tempo sul Lecchese

In arrivo il vento forte fra lunedì e martedì. L'alta pressione regalerà una fine di gennaio caratterizzata dalla stabilità. Temperature in rialzo

Si preannuncia una settimana decisamente stabile, con un clima soleggiato e non troppo freddo. La fine di gennaio, contrariamente alla tradizione che impone i "Giorni della merla" all'insegna della rigidità, sarà invece piuttosto mite. L'alta pressione regalerà infatti giornate di bel tempo con temperature in rialzo. Al momento perturbazioni non sono attese sul nostro territorio almeno fino al prossimo weekend. Dalla serata di lunedì vento forte.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 1.010 metri. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 1.099 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.