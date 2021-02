Sole splendente, caldo e qualche nuvola: weekend di bel tempo nel Lecchese

Sabato splendente e domenica variabile. Nel weekend si annuncia un clima comunque gradevole sul territorio lecchese, che anticiperà un inizio settimana altrettanto sereno e caldo, con temperature ancora primaverili sino almeno a venerdì, quando la colonnina di mercurio si abbasserà di una decina di gradi.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato giornata soleggiata, con nubi in aumento dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.271 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.810 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.