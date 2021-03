Previsioni del tempo: fine settimana con clima variabile e possibilità di pioggia

Precipitazioni sono attese nella giornata di sabato, previste ampie schiarite per domenica e inizio settimana. Le temperature massime sono destinate a sfondare i 20° C

Weekend all'insegna della variabilità sul territorio lecchese. Possibili precipitazioni, ancorché sparse e con deboli quantità, nella giornata di sabato. Da lunedì via a una settimana di sole con velature diffuse. Le temperature saliranno in maniera sensibile, massime anche al di sopra dei 20° C.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 1.888 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.931 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.