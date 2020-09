Inizio settimana all'insegna del bel tempo, poi una nuova perturbazione

Dopo una domenica variabile, la settimana sul Lecchese comincerà nel segno del sole, con temperature in risalita dopo il brusco calo dei giorni scorsi, che di fatto ha chiuso l'estate portando addirittura la prima neve sulle montagne.

Da lunedì tornerà dunque a fare capolino il sole, con qualche annuvolamento. Da giovedì è invece attesa sul territorio una nuova perturbazione che porterà pioggia almeno sino al prossimo weekend.

Le temperature massime risaliranno sopra i 20° C, minime attorno ai 10° C sino a metà settimana, poi in rialzo.

Le previsioni a sei giorni