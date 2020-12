Allerta meteo gialla: in arrivo intense nevicate anche sul Lecchese

L'ultima settimana dell'anno scatta con l'allerta neve. Nella notte fra domenica 27 dicembre e lunedì 28 dicembre una perturbazione porterà infatti anche sul nostro territorio, come in tutta la regione, abbondanti nevicate e gelate notturne. La situazione migliorerà da martedì ma la condizione di instabilità è destinata a proseguire tutta settimana con alternanza di neve, pioggia e schiarite. Temperature in ulteriore calo.

La sala regionale di Protezione civile ha diramato un bollettino di colore giallo (rischio ordinario) in vigore dalle 23 di domenica 27 dicembre alle ore 14 di lunedì 28 dicembre.

L'evoluzione meteo

Un ampio vortice depressionario di origine artica si sta posizionando sulle Isole britanniche ed estendendo verso l'Europa occidentale, determinando la piegatura del flusso da ovest e poi da sudovest sull'Italia del nord. Il flusso umido dal Tirreno settentrionale che verrà così a determinarsi, favorirà precipitazioni tra deboli e moderate sull'intero territorio regionale a partire dalla serata di oggi 27/12. A causa della contestuale iniezione di masse d'aria più fredde, pilotate dal vortice citato, tali precipitazioni assumeranno carattere nevoso a tutte le quote su pressochè l'intero territorio regionale nel corso della notte e della mattinata di lunedì 28/12.

Successivamente permarrà instabilità, ma il flusso tenderà a stirarsi, interessando maggiormente il nordest italiano e l'area balcanica. Le prime precipitazioni, molto deboli, sono attese a partire dalla serata di oggi 27/12, con nevischio o neve a tutte le quote, ad eccezione dei settori di pianura orientale, dove sono attese pioviggini o pioviggine mista a nevischio. Gli accumuli nella serata di oggi 27/12 possono arrivare al più al centimetro in pianura occidentale, 1-2 centimetri sui rilievi. Nel corso della notte/prime ore della mattina di domani 28/12 è attesa un'intensificazione delle precipitazioni, in particolare su Appennino, pianura occidentale e centrale e fascia prealpina; le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a tutte le quote su tutto il territorio regionale, con la probabile eccezione di parte dei settori di pianura orientale, dove sarà ancora possibile un carattere misto di neve e pioggia.

Le precipitazioni proseguiranno nella mattina di domani 28/12, spostandosi progressivamente da ovest ad est ed interessando maggiormente, in questa fase, i settori centrali ed orientali della regione. Dal pomeriggio precipitazioni in esaurimento sulla pianura e sulle Prealpi, mentre permarranno fino a sera con debole - molto debole intensità (1-2 centimetri) sui rilievi alpini confinali. Pertanto nelle 24 ore di lunedì 28/12, gli accumuli attesi sulle zone di pianura saranno compresi tra 2-5 centimetri (su bassa bresciana, mantovano, cremonese orientale e Lomellina) e 10-20 centimetri (sui restanti settori di pianura), mentre sui rilievi mediamente tra 8-10 (Prealpi Varesine e Lario) e 20-30 centimetri (sui restanti settori e al crescere della quota). Si segnala inoltre che nella serata di lunedì 28/12 e nella notte di martedì 29/12 gelate diffuse interesseranno anche le zone di pianura.

Le previsioni per lunedì

A Lecco lunedì cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate anche intense al mattino, in graduale attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 18.6 cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3° C, la minima di 0° C, lo zero termico si attesterà a 860 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: neve.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio, sono previsti 1.2 millimetri di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 5° C, la minima di -1° C, lo zero termico si attesterà a 137 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.