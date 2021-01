Peggioramento nel fine settimana: nuvole e pioggia sul Lecchese

Non sarà un fine settimana stabileo sul Lecchese. Il rientro in zona gialla, che potrebbe essere deciso nelle prossime ore, non sarà comunque all'insegna del bel tempo. Una rapida perturbazione atlantica transita da ovest a est portando un peggioramento tra sabato e domenica, con possibili precipitazioni anche intense. Stabili le temperature.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata, sono previsti 9.8 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 956 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2.3 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.931 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.