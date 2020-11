Meteo all'insegna della variabilità: si preannuncia una settimana con nuvole

La settimana alle porte sarà all'insegna della variabilità. La stabilità che ha caratterizzato le ultime due settimane infatti verrà meno, perturbata da alcune correnti più fredde che porteranno un brusco calo delle temperature. Possibilità di pioggia verso il fine settimana.

Le previsioni per lunedì

A Lecco lunedì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 2.221 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 7° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.770 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.