Meteo: pioggia e schiarite sul Lecchese, ma da venerdì torna l'allerta neve

Dopo l'abbondante nevicata di lunedì 28 dicembre (fino a 30 centimetri nel Lecchese), che non si ricordava così intensa da anni, si guarda con un certo interesse all'evoluzione meteo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Oggi, martedì, sono previste deboli piogge nel corso del pomeriggio. Il tempo migliorerà da mercoledì, con ampie schiarite ma anche le temute gelate, mentre da venerdì dovrebbero tornare a verificarsi precipitazioni a carattere nevoso. Le temperature resteranno in linea con le medie del periodo.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5° C, la minima di 1° C, lo zero termico si attesterà a 932 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per giovedì

A Lecco giovedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di -1° C, lo zero termico si attesterà a 929 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.