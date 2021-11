Dopo la neve cielo sereno, sole e temperature in risalita

Correnti da Nordovest favoriscono giornate invernali belle e soleggiate, ma con venti tesi almeno fino alla serata di martedì (resta in vigore l'allerta di Protezione civile di colore giallo). Le temperature massime, tuttavia, saranno in decisa risalita dopo il freddo umido dei giorni scorsi che ha portato nevicate a bassa quota nella mattinata di domenica.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.436 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.662 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

