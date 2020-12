Previsioni del tempo: sole a San Silvestro, ma il 2021 comincia sotto la pioggia

Cielo sereno e sole a San Silvestro, in zona rossa, ma i prossimi giorni si prospettano nuovamente nel segno del maltempo, con precipitazioni anche intense mentre al momento sembra esclusa la possibilità di nevicate a quote basse. Le temperature si annunciano in lieve risalita.

Le previsioni per venerdì

A Lecco venerdì giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 18.4 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 635 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 47.8 mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 5° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.175 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.