Dopo i temporali arriva il sereno: la settimana inizia sotto il sole

Dopo le precipitazioni di carattere temporalesco abbattutesi nelle scorse ore sul Lecchese, si va verso un deciso miglioramento grazie all'aumento dell'alta pressione atmosferica. Oggi, lunedì, previsti residui rovesci sui rilievi prealpini, dalla serata in esaurimento. Le temperature sono in rialzo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi compatte dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.423 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 14° C, lo zero termico si attesterà a 2.309 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.