Anticiclone africano in esaurimento: afa fino a sabato, poi arriva l'instabilità della perturbazione atlantica

Ultimi giorni di caldo e afa nel Lecchese, dove questa settimana si sono tornati a toccare e superare abbondantemente i trenta gradi di temperatura percepita. Fenomeno dettato dalla presenza dell'anticiclone africano che, spiega il Centro Meteo Lombardo, «continuerà a recare sulla regione condizioni di tempo in prevalenza soleggiato e stabile». La situazione è destinata a variare da sabato: «L'approssimarsi di una perturbazione atlantica determinerà una maggiore e più intensa instabilità sui rilievi alpini e prealpini che si propagherà su tutta la regione nella giornata di domenica. Temperature in aumento e caldo afoso in pianura venerdì e sabato, domenica calo delle temperature massime e cessazione dell’afa».

Nel pomeriggio di domenica, in particolar modo, sono attesi violenti temporali sulla nostra area.

Le previsioni

Questo il bollettino diffuso dal Centro Meteorologico Lombardo:

Venerdì 21 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino soleggiato ed asciutto ovunque. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato con formazione di nubi cumuliformi nelle ore più calde su Alpi e Prealpi ed asciutto ovunque. Nella sera-notte sereno quasi ovunque eccetto sui settori nord-orientali (alta Valtellina e Val Camonica) dove il cielo sarà velato per nubi alte. Precipitazioni assenti. Afa moderata in pianura.

Temperature: minime in moderato aumento in pianura comprese tra 20°/23°C e massime in moderato o forte aumento in pianura e comprese tra 32°/35°C.

Venti: deboli di direzione variabile in pianura, a regime di brezza nelle ore più calde. A 1500 metri moderati da sud-est. A 3000 metri moderati tra ovest e sud-ovest.

Sabato 22 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino soleggiato ed asciutto ovunque. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato in pianura con formazione di nubi cumuliformi, più estese e compatte nelle ore più calde su Alpi e Prealpi e che potranno dare luogo a brevi rovesci o temporali sparsi (possibili grandinate e nubifragi) su Alpi e Prealpi (dal Varesotto al Bresciano) in esaurimento nelle ore serali/notturne. Nella sera-notte cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque eccetto su Valtellina e zone di confine con la Svizzera dove il cielo sarà nuvoloso. Precipitazioni assenti. Afa intensa in pianura.

Temperature: minime stazionarie in pianura e comprese tra 20°/23°C e massime stazionarie o in lieve aumento in pianura comprese tra 32°/36°C.

Venti: deboli di direzione variabile in pianura. A 1500 e 3000 metri moderati tra ovest e sud-ovest. Locali rinforzi nelle aree temporalesche.

Domenica 23 agosto 2020

Tempo Previsto: al mattino solo in parte soleggiato sui settori orientali (Bresciano, Cremonese, Bergamasco e Mantovano), altrove molto nuvoloso o coperto con rovesci o temporali sparsi su Varesotto, Comasco e Val Chiavenna. Nel pomeriggio rapido aumento della nuvolosità sui settori orientali e molto nuvoloso o coperto altrove con rovesci o temporali sparsi in spostamento da ovest verso est (possibili nubifragi e grandinate), in esaurimento nelle ore serali a partire dai settori occidentali (Varesotto, Comasco, Milanese, Brianza, Pavese e Lecchese). Nella sera-notte parzialmente nuvoloso sui settori occidentali, su quelli orientali (Bresciano, Mantovano, Cremonese ed alta Valtellina) da nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci o temporali sparsi in esaurimento nel corso della nottata.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura e comprese tra 22°/25°C e massime stazionarie o in lieve o moderata diminuzione in pianura comprese tra 29°/32°C.

Venti: deboli di direzione variabile in pianura. A 1500 metri moderati da sud-est, dalla sera-notte moderati da nord-ovest. A 3000 metri moderati da sud-ovest al mattino, dal pomeriggio moderati da nord-ovest. Locali rinforzi nelle aree temporalesche con raffiche anche violente (superiori ai 50 km/h).