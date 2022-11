Perturbazione in arrivo sul Lecchese, miglioramento da martedì sera

Lunedì mattina marchiato dal sole, ma la situazione è in rapido cambiamento. Una perturbazione è infatti in avvicinamento sulla Lombardia, dove nella seconda parte della giornata il tempo andrà gradualmente a peggiorare, con piogge in serata a partire dai settori occidentali. Temperature massime in lieve calo. La settimana proseguirà con un tempo comunque più stabile.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rapido miglioramento dal pomeriggio con cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 10 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 1.882 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.777 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)