Addio temporali: sul Lecchese si apre una settimana di sole e caldo. Ferragosto? Bel tempo

«La settimana entrante sarà con molta probabilità la più calda dell'estate 2021 su tutta l'Italia»: ad affermarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Anche su Lecco e provincia, quindi, i temporali delle ultime settimane lasceranno spazio a sole e caldo: «Questo a causa di potente anticiclone africano che ingloberà tutta la Penisola nei prossimi giorni, ponendo fine anche alla lunga sequenza di temporali che ha interessato diverse aree del nord per quasi due mesi. Il tempo sarà quindi in prevalenza stabile e soleggiato, sebbene i cieli potranno a tratti venire offuscati da nubi medio-alte di passaggio, specie al centrosud e tra martedì e mercoledì, quando non si esclude anche qualche fugace piovasco. Da segnalare inoltre ancora la possibilità di qualche breve rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, ma si tratterà di eventi di ordinaria amministrazione estiva; qualche manifestazione più intensa potrà interessare i settori dolomitici e alto atesini».

Temperatura percepita: quaranta gradi

«Come già anticipato tutta l'Italia sarà sotto la canicola africana, ma sarà al sud che il caldo risulterà a tratti estremo - avverte Ferrara -. in particolare su zone interne di Sicilia e Sardegna si potranno raggiungere picchi di 43-45°C, fino a 41-43°C in Calabria, 38-40°C sul resto del sud. Punte di 38-39°C saranno possibili anche sulle aree interne del centro, fino a 35-36°C al nord con picchi di 38°C sull'Emilia Romagna. Al caldo si aggiungerà l'afa, che si farà elevata e opprimente, specie in Valpadana, lungo le coste e in generale nelle aree urbane durante le ore serali. Proprio nelle grandi città si soffrirà anche di notte, con rilascio di calore prolungato e minime che potrebbero non scendere sotto i 23-24°C. Minime notturne elevate anche sui settori costieri, dove l'afa si farà sentire per via dei maggiori tassi di umidità. Tra le città più roventi segnaliamo Nuoro, Sassari, Palermo, Catania, Siracusa, Agrigento, Cosenza, Reggio Calabria, Benevento, Matera, Foggia, Sulmona, Frosinone, Roma, Viterbo, Terni, Perugia, Firenze, Grosseto, Fabriano, Bologna». Per quanto riguarda il nostro territorio, le colonnina di mercurio non dovrebbe salire oltre i 34 gradi, ma il tasso di umidità (60-70%) potrebbe portare la temperatura percepita intorno ai quaranta gradi.

Bello anche a Ferragosto