Nuova perturbazione in arrivo, attesa neve anche in pianura

I contorni dei monti attorno a Lecco sono già imbiancati, ma un nuovo "ritocco" è possibile nelle prossime ore.

Dopo che la neve è arrivata fino a bassa quota in questa fredda settimana dal sapore invernale, bisogna aspettarsi un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo per la giornata di giovedì. Un'intensa perturbazione atlantica porterà infatti precipitazioni diffuse su gran parte della regione tra il pomeriggio e la sera.

Attese nevicate a bassa quota in serata, fino in pianura tra Pavese, Milanese e Lodigiano, sopra i 200 metri nell'area dei laghi, Brianza e Bergamasca, oltre i 300 metri sulle Alpi e Prealpi. Accumuli localmente superiori ai 10-15 cm. Sarà solo pioggia tra Mantovano e zona Garda. Si potranno osservare episodi di gelicidio al confine tra Piacentino e Cremonese; prestare attenzione, soprattutto alla guida. Ventilazione debole.

Clima molto freddo, gelate notturne con temperature minime fra -3°C e 1° C, massime sotto i 4-5° C. Residue piogge e nevicate venerdì notte, seguirà un graduale miglioramento meteo ma con molte nebbie in pianura. Rialzo termico nel weekend.

Le previsioni in dettaglio per Lecco

Una nuova perturbazione porterà precipitazioni moderate tra giovedì pomeriggio e venerdì notte. Possibili fiocchi tra la pioggia fino in città, accumuli dai 300 metri in su. Clima freddo, temperature tra 2 e 7°C. Migliora gradualmente nel weekend.

Per maggiori dettagli è possibile consultate la app di 3Bmeteo (si ringrazia il meteorologo Federico Brescia per la collaborazione).