35 giorni senza pioggia, la siccità galoppa. A San Valentino torna Giove Pluvio?

A Lecco non piove dal 5 gennaio, 35 giorni fa. E, tra l'altro, si parla di 10.4 mm caduti nel giro di due giorni, veramente poca roba. Di fatto è dalla nevicata dell'8 dicembre 2021 (21.8 mm) che non si registrano fenomeni di rilievo. Non sono mancati vento forte e allerte meteo, in compenso, a scandire il periodo di siccità, tanto che il livello del lago è di 13 centimetri sotto lo zero idrometrico, rilevato ai 197.37 mslm di Malgrate, comunque lontanissimo dal -64 nel medesimo giorno del 1984, ma pure dalla media (16,4) del periodo dal 1946 ai giorni nostri.

Pioggia a San Valentino

Durante i prossimi giorni è atteso un peggioramento delle condizioni, seppur senza pioggia, che ci condurrà a un weekend tendenzialmente nuvoloso. Ma quando pioverà? “Possiamo iniziare a spoilerare il prossimo peggioramento, ancora tutto da confermare nei dettagli, ma che sembra molto probabile tra lunedì 14 (San Valentino) e martedì 15, con finalmente la possibilità di pioggia e neve fino a quote basse”: a firmare la previsione è Meteo Val San Martino, tra i riferimenti locali del settore. Resta solo da incrociare le dita.