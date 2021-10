Vento forte sul Lecchese, raffiche a 105 chilometri all'ora ai Piani di Bobbio

Forti folate in quota, come testimoniano gli 88,5 km/h registrati dalla stazione posta al Rifugio Sec sul Cornizzolo, ma anche sul lago: punte di 73 km/h a Dervio

Raffiche di vento fortissime, unite a pioggia a tratti intensa, hanno contraddistinto la mattinata di mercoledì 6 ottobre nel Lecchese. Per fortuna non si sono registrati grossi danni, a eccezione di una pianta sradicata messa in sicurezza a Olgiate Molgora dai Vigili del fuoco del distaccamento di Merate.

In diverse zone sono stati superati i 60 chilometri all'ora, con punte massime alle altitudini più elevate. Il record spetta ai Piani di Bobbio, dove si sono raggiunte folate a 105 km/h (secondo i dati raccolti dal Centro meteo lombardo).

Il vento ha spirato forte in quota, come testimoniano gli 88,5 km/h registrati dalla stazione posta al Rifugio Sec sul Monte Cornizzolo. In riva al lago è andata leggermente meglio ma il vento ha comunque fatto sentire il proprio "fiato", con folate a 74 km/h a Dervio e sino a 66 km/h a Oliveto Lario. La quinta raffica più forte questa mattina si è registrata a Barzago con 61 km/h.

Così sul lago

Dall'altra parte del ramo del lago, a Mandello, la velocità massima raggiunta è stata di 45 km/h, 53 km/h qualche chilometro più a nord, a Bonzeno di Bellano, così come a Lecco Centro in riva al lago.

Le condizioni meteorologiche stanno volgendo a un generale miglioramento, ma il vento dovrebbe continuare a soffiare con una certa intensità sino a giovedì.