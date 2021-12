Il Lecchese sotto zero, -5.6 a Bobbio. E all'Immacolata arriva la neve

La neve arriverà all'Immacolata, mercoledì 8 dicembre, come previsto già da giorni. Ma il meteo nella notte fra lunedì e martedì ha già dato un assaggio d'inverno. Molti comuni del territorio lecchese si sono svegliati con la colonnina di mercurio sotto lo zero.

Il record (in quota) ai Piani di Bobbio-Orscellera con una minima di -5.6° rilevata dopo la mezzanotte. In tutto le centraline meteo del centrometeolombardo.com hanno registrato undici punte sotto zero, che riportiamo di seguito.

I comuni sotto zero

Barzio -2.9° C alle 1.22

Bonzeno di Bellano -0.1 alle 7.09

Erve -0.4° C alle 7.27

Lecco Germanedo -0.8° C alle 7.34

Maggio di Cremeno -3.1° C alle 7.25

Maggio di Cremeno loc. Casere -4.1° C alle 6.40

Cornizzolo Rifugio Sec -1.7° C alle 7.17

Osnago -0.4° C alle 8.07

Piani di Bobbio - Orscellera -5.6° C alle 0.19

Piani Resinelli -2.6 alle 1.58

Taceno -3.7° C alle 7.27