Temporale in arrivo sul territorio lecchese. L'allarme è stato lanciato dal Centro Meteorologico Lombardo sulla scorta delle previsioni del tempo per la serata di martedì 11 luglio: lungo la fascia prealpina, con possibile coinvolgimento delle pedemontane, è attesa una possibile attività temporalesca con forti raffiche di vento, che si dovrebbe scaricare attraverso precipitazioni intense e localmente abbondanti, sommata a della grandine anche di medie dimensioni.

“Trattandosi di attività temporalesca prevista per le ore notturne, consigliamo massima cautela nelle aree all'aperto adibite a campeggio”. Non è finita: dalla tarda serata di mercoledì 12 luglio “si attende un ulteriore impulso temporalesco, analogo per quanto riguarda i settori interessati ma con probabile estensione dei fenomeni anche alle pedemontane e forse alte pianure. Sarà emesso nuovo aggiornamento a riguardo”.