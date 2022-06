Lecco, un'altra notte di acqua: violento temporale sulla città, ora 30 gradi

La buona notizia è che i danni sarebbero stati limitati, diversamente da quanto accaduto domenica. Ma il temporale abbattutosi su Lecco nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 maggio è stato, ancora una volta, di notevole intensità. Secondo i dati rilevati dalle centraline che fanno parte dell'ampia rete del Centro Meteorologico Lombardo, sulla città capoluogo si sono rovesciati oltre 23 millimetri di pioggia nel giro di poche ore, con la fase più violenta localizzata inorno alle 3.30 di notte, come testimoniato dal video che abbiamo registrato intorno a quell'ora e vi proponiamo in apertura di articolo. Un po' più colpiti, come spesso accade durante la bella stagione, i rioni alti (26.7mm).

Ancora più pesanti le precipitazioni nel circondario: 60.5 millimetri ad Abbadia Lariana, 55.9 a Maggio di Cremeno, 39 ai Piani dei Resinelli, 29.2 a Barzio, 25.9 a Galbiate e poi via a scemare spostandosi verso la Brianza e, in generale, il nord ovest della Lombardia, dove le precipitazioni quasi non si sono viste. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per vagliare le numerose richieste di aiuto per allagamenti e taglio piante, i Comuni più colpiti sono stati quelli dell'Alto lago e la parte di Oliveto Lario. Le operazioni continueranno anche nella mattinata di martedì.

Lago di Como: 110 millimetri di pioggia

Elevatissima la quantità di acqua caduta sulla sponda orientale del Lago di Como: i 92.7 millimetri di Moltrasio sono addirittura molto lontani dai 109.2 rilevati a Gravedona e Uniti e dai 109.7 della Colma di Sormano, ma anche gli 84.6 di Dongo rappresentano un quantitativo notevole. Nel frattempo la Protezione civile di Regione Lombardia ha prorogato l'allerta meteo legata ai temporali fino alla fine della giornata odierna, durante la quale sono attese delle nuove precipitazioni intorno a mezzogiorno. Poi, ecco una nuova ondata di caldo africano per salutare la fine dell'anno scolastico.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata rapido rasserenamento, sono previsti 27 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24° C, la minima di 19° C, lo zero termico si attesterà a 3.442 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27° C, la minima di 17° C, lo zero termico si attesterà a 3.457 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.