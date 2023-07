Danni limitati nel Lecchese, massacrati il cuore della Brianza, Milano, il Comasco, il Bresciano e la zona di Pavia. Forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e violenti temporali. Diversi alberi sono caduti e finiti sulle strade, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco. Fulmini e temporali hanno colpito duramente anche le province di Varese e Lecco, che comunque se la sono cavate con danni meno gravi dei vicini di casa, mentre lunedì sera un treno con a bordo circa 150 passeggeri è rimasto bloccato tra Monza e Sesto San Giovanni. Solo nella notte, grazie all'intervento dei soccorritori, vigili del fuoco, forze dell'ordine, Croce rossa e Protezione civile, i passeggeri sono stati fatti evacuare e accompagnati in altre stazioni.

Il temporale a Lecco

Secondo i dati riferiti da MeteoLecco.it, lunedì 24 luglio sulla città capoluogo sono stati versati 37.6 millimetri di pioggia, mentre nella sola notte di martedì ne sono caduti 19.3. La punta di ieri è stata quella di Osnago (57.9 mm, 13.5 mm nella notte), mentre in Valsassina si è registrato il dato più alto per quanto riguarda la velocità del vento: 83.7 km/h rilevati ai Piani di Bobbio, 74 km/h a Barzio, 59.5 km/h ad Abbadia Lariana e 57.1 km/h a Lecco città, per distacco il dato più alto del mese. 108 km/h sono stati invece rilevati al vicino Passo San Marco, che collega la Val Brembana alla Valtellina.

CITTÀ MIN°C MAX°C PRECIPITAZIONI mm Abbadia Lariana 17.4 23.6 Temporale 37.1 Barzago 18.8 23.6 Temporale 25.1 Barzio 15.6 21.6 Temporale 31.5 Bevera di Sirtori 18.3 24.3 Temporale 25.9 Casletto di Rogeno 18.6 24.1 Temporale 22.8 Cernusco Lombardone 19.1 24.3 Temporale 41.4 Cortenuova di Monticello Brianza 18.3 24.7 Temporale 34.0 Dervio Lago 19.9 24.3 Temporale 17.3 Erve 16.9 23.3 Temporale 19.6 Galbiate 19.1 24.0 Temporale 23.6 Galgiana di Casatenovo 18.7 24.3 Temporale 32.8 Garlate 19.0 24.9 Temporale 32.5 Lecco centro 18.2 24.6 Temporale 37.6 Lecco Germanedo 17.7 22.6 Temporale 29.0 Lecco San Giovanni 18.0 24.1 Temporale 30.5 Lezzeno di Bellano 18.6 23.4 Temporale 17.0 Maggio di Cremeno 14.8 21.8 Temporale 46.5 Maggio di Cremeno loc. Casere 14.6 22.0 Temporale 42.2 Mandello del Lario 18.1 24.6 Temporale 41.4 Monte Cornizzolo - Rif. SEC 15.0 20.6 Temporale 29.5 Noceno di Vendrogno 16.1 20.9 Temporale 23.1 Olginate 19.4 24.4 Temporale 21.8 Oliveto Lario 17.6 22.9 Temporale 34.0 Osnago 18.4 25.3 Temporale 57.9 Perledo loc. Cantone 17.9 22.1 Temporale 19.3 Rovagnate fraz. Albareda 18.8 24.7 Temporale 28.2 Santa Maria Hoè loc. Sancina 18.4 24.2 Temporale 26.9 Taceno 17.0 20.6 Temporale 21.8 Valmadrera 18.6 24.7 Temporale 27.2 Valvarrone loc. Vestreno 17.3 21.9 Temporale 25.1

Dati Centro Meotorologico Lombardo - 24 luglio 2023