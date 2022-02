Vento forte, a Lecco sfiorati i 70 chilometri orari. Peggioramento da martedì

Come da previsioni meteorologiche, il vento forte ha iniziato a fare sentire il suo fiato sul territorio. L'intensità è andata aumentando nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio, con folate che in diverse zone hanno superato i 50 chilometri orari.

Secondo i rilevamenti delle centraline del Centro meteo lombardo, un picco massimo superiore a questa velocità è avvenuto in ben 13 località. Le folate più intense si sono registrate a Olginate, dove hanno sfiorato i 70 km/h, così come a Lecco Centro, ma sono state vigorose anche a Galbiate e sul basso lago, in particolare a Oliveto e Abbadia.

Purtroppo le previsioni non sono incoraggianti: martedì infatti è atteso un generale peggioramento, motivo per cui l'allerta di Protezione civile per vento forte nella giornata di oggi è stata potenziata da gialla ad arancione (rischio moderato).

L'evoluzione meteo

Per la giornata di domani, martedì 22/02, prevista ventilazione moderata in Pianura e su Appennino fino al primo mattino poi in attenuazione. Su Alpi e Prealpi, tra i 700 ed i 1.500 metri, forte rinforzo dei venti nella prima parte della giornata, con velocità medie fino a 70 km/h e con raffiche oltre i 100 km/h, soprattutto sui rilievi più settentrionali. Dal pomeriggio venti in generale attenuazione, ma non si escludono locali riprese e forti raffiche in quota. Per questo motivo il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia rivaluterà nella mattina di domani 22/02 i codici allerta per la giornata successiva.

Vento: gli estremi del pomeriggio

Abbadia Lariana 64.4 km/h 13.33

Cortenuova di Monticello 53 km/h 14.28

Erve 50 km/h 14.00

Galbiate 64.4 km/h 12.52

Lecco Centro 67.7 km/h 13.50

Lecco Germanedo 51.5 km/h 13:42

Monte Cornizzolo 51.5 km/h 16:04

Olginate 69 km/h 15.16

Oliveto Lario 60 km/h 13.36

Piani di Bobbio Orscellera 61.2 km/h 12:22

Piani Resinelli 59.5 km/h 13:34

Rovagnate frazione Albareda 61.0 km/h 13:26

Valcava di Torre de' Busi 53.1 km/h 13:03