A 120 chilometri sulle piste da sci, ma è il vento

Il vento ha sferzato il territorio lecchese in maniera ancora più intensa di lunedì. In particolare nelle ore del mattino le raffiche hanno raggiunto velocità ragguardevoli, fino a 70-80 chilometri orari sull'Altolago.

Secondo i rilevamenti delle centraline del Centro meteo lombardo, il picco massimo in provincia di Lecco si è verificato ai Piani di Bobbio - località Orscellera, dove poco dopo le 8.30 il vento ha soffiato addirittura a 122 km/h. Non si tratta di un "record" per la stagione invernale: lo scorso 1 febbraio, di notte, sempre a Bobbio si toccarono i 159 km/h.

Solo a Livigno, in tutta la Lombardia, oggi si è verificato un dato più alto (folate a 130 km/h). A Dervio il vento ha soffiato a oltre 80 chilometri orari, a Dervio, Mandello e Abbadia sopra i 70, così come ai Piani Resinelli. L'allerta di colore arancione della Protezione civile è scaduta oggi, 22 febbraio, alle ore 15.

L'evoluzione meteo

Fenomeni in attenuazione nel corso del pomeriggio di martedì 22 febbraio. Fino alla mattinata di mercoledì 23 rinforzi di vento su Alpi Retiche più settentrionali, con raffiche in quota fino a 70 km/h; dalla tarda mattinata ventilazione in attenuazione fino a debole ovunque.

Vento: gli estremi del 22 febbraio

Abbadia Lariana 70.8 km/h 10.38

Barzio 56.3 km/h 10.35

Bevera di Sirtori 69.2 km/h 10.51

Bonzeno di Bellano 61.0 km/h 10.53

Cortenuova di Monticello 51.0 km/h 11.06

Dervio 82.0 km/h 12.30

Erve 50 km/h 14.00

Galbiate 51.5 km/h 10.27

Lecco Centro 53.1 km/h 9.41

Lecco Germanedo 51.5 km/h 13.42

Lezzeno di Bellano 72.4 km/h 10.57

Maggio di Cremeno 56.3 km/h 10.34

Mandello 72.4 km/h 11.21

Monte Cornizzolo 67.6 km/h 10.00

Noceno di Vendrogno 56.3 km/h 11.07

Olginate 55.0 km/h 9.55

Oliveto Lario 53.0 km/h 13.12

Piani di Bobbio Orscellera 122 km/h 8.34

Piani Resinelli 72.4 km/h 10.32

Rovagnate frazione Albareda 55.0 km/h 10.10

Taceno 69.2 km/h 10.41

Valcava di Torre de' Busi 62.8 km/h 8.50

Valmadrera 56.0 km/h 11.17

Valvarrone località Vestreno 57.9 km/h 10.48