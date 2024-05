Il vento soffia forte: nella notte raffiche fino a 100 km/h

Vento forte e pioggia, seppure in diminuzione, hanno contraddistinto la notte fra giovedì e venerdì.

Nella giornata di giovedì 30 maggio le precipitazioni sono state intense soprattutto in Brianza: secondo i dati raccolti dal Centro meteo lombardo, a Casletto di Rogeno sono caduti 56,4 mm di pioggia, a Galgiana di Casatenovo 46,7, tra gli afflussi più alti registrati in Lombardia.

Il vento ha iniziato a soffiare con intensità dalla notte appena trascorsa: le raffiche più forti si sono registrate in altura, intorno ai 100 km/h sul Cornizzolo e a Orscellera di Bobbio, ma anche sull'Altolago il vento si è fatto sentire. Valori comunque elevati sono attesi nella giornata di oggi, venerdì, come previsto dall'allerta meteo in vigore.

Vento: gli estremi della notte scorsa

Bonzeno di Bellano 64 km/h

Dervio 58 km/h

Galbiate 46,7 km/h

Lecco Centro 40,2 km/h

Lezzeno di Bellano 40,2 km/h

Monte Cornizzolo 91,7 km/h

Olginate 42 km/h

Piani di Bobbio Orscellera 101 km/h

Piani Resinelli 57,9 km/h

Valmadrera 55 km/h

Valvarrone loc. Vestreno 40,2 km/h