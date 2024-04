Raffiche da record ai Piani di Bobbio: sfiorati i 140 km/h

Venti da record nelle prime ore del giorno di Pasquetta nel Lecchese. In tanti sono stati risvegliati, intorno alle 4, da una sorta di tromba d'aria che ha colpito in particolare il territorio del lago, con fortissime raffiche provenienti da Est-Sud Est. La situazione migliorerà nelle prossime ore, ma l'allerta sarà in vigore sino a mezzanotte.

Secondo i dati raccolti dal Centro meteo lombardo la velocità massima si è verificata ai Piani di Bobbio, dove le centraline hanno registrato raffiche di quasi 140 chilometri orari. Vento molto forte anche sul Cornizzolo e a quote più basse sul lago, con il picco a Mandello, 83.7 km/h.

I picchi massimi

Di seguito le raffiche più forti registrate tra le 4 e le 6.30 della mattina di lunedì 1° aprile 2024.

Abbadia Lariana 66 km/h

Alpe Giumello 75,6

Barzio 70.8

Bonzeno di Bellano 53

Dervio 71

Galbiate 53.1

Lecco Germanedo 64.4

Maggio di Cremeno 51.5

Mandello 83.7

Cornizzolo 85.3

Noceno di Vendrogno 75.6

Oggiono 66

Olginate 69

Oliveto Lario 74

Piani di Bobbio Orscellera 138

Piani Resinelli 53.1

Taceno 70.8

Valvarrone - Vestreno 78.9.