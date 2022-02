Le raffiche tornano a scuotere il Lecchese: nuova allerta per vento forte

Il vento forte continua a soffiare sul Lecchese. Dopo le giornate di lunedì e martedì, che hanno fatto registrare folate sino a 120 chilometri orari ai Piani di Bobbio e a 80 km/h sul lago, sono previste raffiche intense già dalla giornata di venerdì.

La sala operativa regionale di Protezione civile ha infatti diramato un bollettino di allerta di colore giallo (rischio ordinario) che per il Lecchese entrerà in vigore dalle 9 di venerdì 25 febbraio 2022 sino a prossimo aggiornamento.Ma nel corso del weekend non è da escludere un ulteriore peggioramento.

La sintesi meteo

L'ingresso di una struttura depressionaria di origine atlantica porterà deboli precipitazioni sui settori centro-orientali della Regione tra il pomeriggio e la sera di venerdì 25/02, che considerato il temporaneo aumento dell'instabilità legato al passaggio del fronte freddo potranno assumere localmente carattere di breve rovescio o temporale.

Il progressivo rinforzo del vento da Nord su Alpi e Prealpi è atteso dalla tarda mattinata di domani 25/02, in estensione dal pomeriggio sulla pianura occidentale e su Oltrepò Pavese, con vento medio fino a 30-40 km/h e raffiche fino a 50-60 km/h. Progressiva attenuazione del vento a quote di pianura nel corso delle prime ore di sabato 26/02, con rinforzi di vento da Nord ancora persistenti sui settori alpini, con raffiche prossime ai 70-80 km/h. I venti potranno assumere anche carattere di Foehn.

Per questo motivo il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia rivaluterà nella mattina di domani 25/02 i codici allerta sui settori alpini per la giornata successiva.