Stop ai diesel Euro 4 ma solo da gennaio: cosa cambierà dal prossimo anno

E' ufficiale: con delibera di Giunta regionale approvata solo poche ore fa, è stata fatta slittare al gennaio del 2021 la limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel in Lombardia, già in programma per il 1 ottobre di quest'anno (in attuazione dell'Accordo di Bacino padano sottoscritto nel 2017). «La decisione – ha detto pochi giorni fa l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo – è stata assunta dalla regioni del Bacino padano a luglio, in seguito alle valutazioni emerse dagli effetti causati dell'emergenza sanitaria».

Tra questi «la riduzione delle emissioni complessive rispetto all'ordinario durante il lockdown, il persistere dello stato di emergenza (rinnovato fino a gennaio, ndr), l'incertezza economica, i vincoli legati all'uso del trasporto locale la persistenza dello smart working». Tutto rimandato di qualche mese, allora. Ma quali saranno le novità del 2021?

Diesel e benzina: cosa cambia dal 2021

Come detto, sarà vietato circolare a bordo di un veicolo privato Euro 4 diesel senza filtro antiparticolato (Fap) – veicoli prodotti prima del 2008 – tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, in tutti i Comuni di Fascia 1 (tra cui Brescia e hinterland) e nei soli Comuni di Fascia 2 con più di 30mila abitanti (Abbiategrasso, Lecco, San Giuliano Milanese, Varese e Vigevano). Sarà vietato circolare (tutti i giorni, dal lunedì al venerdì) anche a bordo di un veicolo privati Euro 1 benzina (in tutti i Comuni di Fascia 1 e Fascia 2). Il divieto per i diesel Euro 3 (che ad oggi nel Bresciano riguarda solo i Comuni di Fascia 1) verrà esteso anche alla Fascia 2.

Le norme attualmente in vigore

In tutto saranno interessate quasi 150mila vetture solo in provincia di Brescia, di cui circa 90mila Euro 4 diesel. Il parco auto che non potrà più circolare si estenderà fino a oltre 200mila vetture. Fino a gennaio, comunque, resteranno in vigore le “Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare”, approvato con delibera del luglio del 2019 e in vigore dall'ottobre scorso. Nel dettaglio: