Lutto nel mondo del canottaggio mandellese: addio a Giorgio Ronchetti

Lutto nel mondo dello sport e dell'associazionismo lecchese. Si è spento, all'età di 76 anni, Giorgio Ronchetti. Originario di Galbiate, era molto conosciuto ad Abbadia, dove risiedeva, e a Mandello dove è stato tra i più apprezzati allenatori della Canottieri Moto Guzzi. Il suo nome - come la sua inconfondibile voce a bordo delle imbarcazioni a seguito dei giovani atleti - è profondamente legato al mondo del canottaggio.

Ronchetti era una vera colonna del sodalizio più vincente del territorio, di cui a lungo è stato tecnico nel settore giovanile, avendo cominiciato l'attività nel 1997. Prima aveva anche vestito la canottiera rossa della Guzzi come atleta, aggiudicandosi diversi titoli tra i quali quello di campione del mondo Master sia a bordo del Quattro con sia dell'Otto.

La Canottieri Moto Guzzi ha ricordato Ronchetti con un post sui social e una serie di foto che lo ritraggono sorridente e in compagnia di alcuni dei ragazzi cresciuti in questi anni sull'armo e col remo in mano. "Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, rimarrai sempre nei nostri cuori" ha scritto il sodalizio dell'aquila. La foto profilo della pagina è stata listata a nero per lutto.

Fasoli: "Non hai mai mollato"

Anche il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, ex canottiere, ha voluto ricordarlo: "Ho iniziato tardi a remare e non ho avuto la fortuna di averti come allenatore - spiega il primo cittadino - Non hai mai mollato il sorriso, non hai mai mollato al dolore, non hai mai mollato davanti ai piccoli e grandi acciacchi fisici, non hai mai mollato davanti alle difficoltà della canottieri. Grazie mille per tutto il tempo che hai dedicato a tutti i ragazzi che, con te, sono diventati Grandi. Buon viaggio Giorgio. Stai vicino a tutti anche da lassù".

Giorgio Ronchetti lascia la moglie Bianca e i figli Marco, Paolo e Simone con le rispettive famiglie. Il funerale verrà celebrato giovedì alle 14.30 alla chiesa parrocchiale del San Lorenzo. Mercoledì 22 febbraio alle ore 20, sempre nella parrocchiale, per ricordare Ronchetti verrà recitato il Rosario.