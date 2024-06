Le spettacolari auto d'epoca e di lusso approdate oggi sul lago

Mandello del Lario è sempre più Città dei Motori. Oggi sul "red carpet" vicino al Ristorante Grigna hanno fatto una sosta alcune spettacolari Bentley sfavillanti nei colori e nelle cromature. Vecchi modelli d'epoca, con la guida rigorosamente a destra, condotte da autentici appassionati di questo iconico marchio che si sono ritrovati per una gita sul lago. Una sfilata d'auto d'eccezione con protagoniste le vetture di lusso nate nello stabilimento di Crewe, ubicato nelle campagne della contea di Cheshire in Inghilterra.

I passanti mandellesi che per caso si sono trovati a transitare nelle vicinanze, non hanno esitato a sfoderare i propri smartphone per immortalare questi gioielli della tecnologia (e dello stile) inglese. Dagli esterni agli interni, queste auto rapiscono l'occhio per la cura estetico tecnica di un prodotto nato nel 1919 per opera di Walter Owen Bentley.

Un nome che ci ha incuriositi portandoci a vedere come si muove il mercato di questo prezioso antico usato. Una Bentley 41/2 litre Supercharged, del 1930 può essere venduta a oltre un milione di euro. Mentre per lo stesso marchio, modello 3/8b Special del 1925 è sul mercato a 685.000 euro. E anche le vetture più recenti non scherzano, partendo da almeno 200 mila euro.

Oggi a Mandello alla guida delle spettacolari Bentley c'erano soprattutto turisti stranieri, alcuni dei quali arrivati proprio da Londra. Dalla città della Guzzi le auto d'epoca hanno preso poi la direzione per Varenna, dove il lago è sempre più appeal per il turismo estero a bordo dei loro storici prodotti. (Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione).