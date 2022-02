Lecco, cambia il prefetto: Castrese De Rosa saluta e va a Ravenna

Il prefetto Castrese De Rosa lascia Lecco. Nominato a ottobre 2020, ha ricoperto per la prima volta questo incarico all'ombra del Resegone, facendosi apprezzare per la costante presenza sul territorio, dall'Alto Lago fino alla Brianza lecchese. Intenso anche l'impegno contro l'infiltrazione mafiosa, vera e propria piaga, che ha portato a rilasciare ben 15 interdittive nel giro del 2021 e 26 dall'inizio del 2020. De Rosa, come comunicato dal Minsitero dell'Interno, è destinato a svolgere le medesime funzioni presso la Prefettura di Ravenna. Non noto, allo stato attuale, il nome del suo successore.

L'INTERVISTA | Il prefetto traccia la strada: "La priorità è colmare il gap infrastrutturale"

Castrese De Rosa: il curriculum

De Rosa, prima di prendere incarico a Lecco, aveva ricoperto il ruolo di Commissario prefettizio nominato per la provvisoria amministrazione del Comune di Umbertide dopo la sospensione del Consiglio. Contemporaneamente era in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con l’incarico di Capo Ufficio staff della divisione Affari della Polizia Amministrativa e Sociale.



Il prefetto Castrese De Rosa ospite in redazione

De Rosa ha una laurea in Giurisprudenza ed è avvocato; specializzato in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione, è entrato in amministrazione il 30 dicembre 1987 e, nel corso della sua lunga carriera, oltre ad aver ricoperto numerosi incarichi presso il dipartimento dell Pubblica sicurezza ed il dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali, ha prestato servizio per circa 10 anni (dal 1 luglio1988 al 2 novembre 1998) presso la Prefettura di Terni. Ha inoltre già svolto le funzioni commissariali nei Comuni di Narni, Avigliano Umbro, Attigliano, nonché di Terni ed ha ricoperto la carica di Direttore generale della provincia di Terni.

Gli altri movimenti

Michele Formiglio, predecessore di De Rosa a Lecco, si sposterà da Mantova alla Prefettura di Verbano-Cusio-Ossola; Gerlando Iorio si sposterà da Pistoia alla Prefettura di Mantova; Salvatore Rosario Pasquariello si sposterà da Sondrio alla Prefettura di Varese; Roberto Bolognesi, nominato prefetto, prenderà incarico presso la Prefettura di Sondrio; Corrado Galli Conforto, nominato Prefetto, prenderà incarico presso la Prefettura di Cremona.