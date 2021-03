Dieci artiste mobilitate con una mostra virtuale di pittura per l'8 marzo

Dieci artiste del territorio in una mostra virtuale di pittura dedicata alla Giornata Internazionale della Donna. L'iniziativa è in programma come ogni anno l’8 marzo, è organizzata a nome dell'associazione “Arte in Bottega” di Missaglia dal critico d’arte Silvano Valentini e vede l'adesione di Angela Marabese, Ornella Brambilla, Emanuela “Emy” Montorro, Paola Riva, Egle Scerelli “Scegle”, Adelaide Bonfanti, Olena Khudoley, Aska Mendys-Gatti, Elvira Bonfanti e Carla Colombo.

«Le artiste, tutte molto note e apprezzate - spiegano gli organizzatori della mostra - hanno immortalato sulla tela i vari aspetti della vita quotidiana della donna, da quelli più teneri e belli a quelli più drammatici, visto il momento che stiamo vivendo. Anche per questo le pittrici, nel giorno della loro festa, vogliono diffondere un po’ di speranza e di bellezza, non solo estetica ma anche interiore, nei nostri cuori».