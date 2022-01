Il Magnodeno e lo scatto da un milione di follower: in vetta c'è Camihawke

A giugno 2020 fu Diletta Leotta a fare da ‘promoter’ per le montagne lecchesi. Dopo la ‘sua’ Grignetta, è toccato a Camilla Boniardi portare una cima cittadina oltre i confini: sabato 8 gennaio l'influencer monzese Camihawke ha fatto capolino sui 1241 metri sul livello del mare; come da prassi, sulla strada del rientro verso il capoluogo di regione la seguitissima (1,3 milioni di follower solo su Instagram) scrittrice, ha postato alcune fotografie della gita fuori porta, che ha visto coinvolto anche il rifugio Stoppani, tappa classica per quanto riguarda la media montagna.

“Giornata bellissima: gita al monte Magnodeno fino alla croce, poi discesa e piccola risalita al Rifugio Stoppani dove abbiamo mangiato anche le gambe del tavolo e i bicchieri, croccanti”

Il post ha raccolto circa 100mila ‘like’ ed è servito per fornire indicazioni anche ai tanti internauti che hanno lasciato un commento, chiedendo maggiori informazioni, sotto il post condiviso da Camihawke.

Chi è Camihawke

Nata a Monza il 21 giugno 1990, Camilla Boniardi, laureata in Giurisprudenza, si è fatta conoscere anche tramite YouTube. Durante l’Università, infatti, ha sviluppato la propria passione per le tecnologie e internet, iniziando a pubblicare i primi video sulla nota piattaforma e diventando in breve una delle youtuber più celebri del Paese. Nel suo stile ci sono ironia e leggerezza, tramite le quali racconta aneddoti ed episodi legati alla vita di tutti i giorni.