Dopo il Magnodeno c'è il Resegone: la foto di Camihawke, spot da un milione

Le cime lecchesi piacciono agli influencer italiani. La lista, infatti, continua ad allungarsi. A giugno 2020 fu Diletta Leotta a fare da ‘promoter’ per le montagne del nostro territorio. Dopo la ‘sua’ Grignetta, era stata Camilla Boniardi a portare una cima cittadina oltre i confini: sabato 8 gennaio l'influencer monzese Camihawke ha fatto capolino ai 1241 metri sul livello del mare del Magnodeno. E nello scorso fine settimana è stato il Resegone a fare da meta finale della gita, con passaggio per i canali che conducono alla vetta. La seguitissima (1,3 milioni di follower solo su Instagram) scrittrice, ha postato alcune fotografie e un video della gita fuori porta.

“Flexato Monte Resegone sul sentiero del canalone: salita abbastanza ripida con qualche catena nei pezzi più erti (magari vi faccio un reel con i momenti salienti), si arriva al rifugio Azzoni a 1860 m.”

Il post ha ricevuto una pioggia di ‘like’ e il breve filmato ha mostrato una delle difficoltà tecniche che si possono trovare lungo i sentieri tipici che portano al Resegone.

Chi è Camihawke

Nata a Monza il 21 giugno 1990, Camilla Boniardi, laureata in Giurisprudenza, si è fatta conoscere anche tramite YouTube. Durante l’Università, infatti, ha sviluppato la propria passione per le tecnologie e internet, iniziando a pubblicare i primi video sulla nota piattaforma e diventando in breve una delle youtuber più celebri del Paese. Nel suo stile ci sono ironia e leggerezza, tramite le quali racconta aneddoti ed episodi legati alla vita di tutti i giorni.