Enrico Derflingher ancora sulla cresta dell'onda: è il presidente di Euro-Toques

Un nome sempre in auge nell'ambiente dell'alta cucina mondiale. Enrico Derflingher martedì è stato eletto presidente internazionale unico di Euro-Toques per i prossimi tre anni. L'elezione è avvenuta a Bruxelles e per Derflingher si è trattato di un plebiscito: tutti i votanti hanno messo nell'urna il suo nome. Non una carica nuova per lui che negli ultimi quattro anni (tre, a cui se ne è aggiunto uno per via della pandemia che ha spostato di dodici mesi tutti i piani) ha ricoperto il medesimo ruolo, ma affiancato da Jean Castadot, presidente di Euro-Toques Belgio; e nel triennio 2015-2017 aveva già ricoperto il ruolo di presidente unico dell'associazione internazionale.

I succhessi dello chef lecchese

Una carriera costellata di successi per Enrico Derflingher, nato a Lecco nel 1962, conosciuto come il "cuoco della Regina" per via del suo impegno alla Casa Reale alla fine degli anni '80' che è anche presidente della delegazione italiana di Euro-Toques dal 2012. L'associazione, creata nel 1986 dal Maestro Gualtiero Marchesi e dallo chef francese Paul Bocuse, insieme all'amico e collega Pierre Romeyer, riunisce i nomi d'eccellenza della cucina europea. Al momento dell'elezione erano presenti i presidenti di Slovacchia, Germania, Romania, Paesi Bassi, Francia, Spagna e Polonia; i presidenti di Irlanda e Austria non erano fisicamente presenti, ma hanno votato tramite delega.