Dall'America ecco 70mila dollari per l'orto botanico di Valmadrera

La generosità arriva anche a Valmadrera. In questi giorni è arrivata la notizia di “un gradito regalo di Natale da parte della Timken Foundation” che, grazie alla ditta Groeneveld-Beka, multinazionale presente storicamente a in città in via Chiari, ha finanziato con un contributo di 70.000 dollari (61.682,16 euro al cambio attuale) il progetto della sistemazione dell’orto botanico relativo a irrigazione, raccolta e canalizzazione acque meteoriche, digitalizzazione delle descrizioni, illuminazione del sito, presso il Centro Culturale Fatebenefratelli, contributo determinante per la realizzazione dell’iniziativa.

Il ringraziamento del sindaco

Il sindaco Rusconi ha voluto rigraziare “in particolare il dr. Vincenzo Bambini, Plant Manager della Groeneveld-Beka e Beppe Castelnuovo, Presidente del Comitato Gemellaggi, che hanno sostenuto convintamente il progetto e con cui aveva visitato la ditta a Valmadrera alcuni mesi fa. Prossimamente ci sarà un’occasione ufficiale per presentare questa iniziativa”.