Valmadrera ringrazia la Groeneveld: 70mila dollari in regalo per l'orto botanico

Ringraziamento in grande stile per la Groeneveld di via Chiari. Durante la seduta del Consiglio comunale di venerdì 11 febbraio, prima della trattazione dell’ordine del giorno, vi è stata la premiazione della ditta Groeneveld-Beka di via Chiari, che ha donato al Comune ben 70mila dollari per portare a termine l’ammodernamento dell’orto botanico. La perla del Centro Fatebenefratelli è stata visitata prima dell'assise dal dr. Vincenzo Bambini, Plant Manager dell’azienda, e Beppe Castelnuovo in rappresentanza della multinazionale, accompagnati dal vicesindaco Raffaella Brioni e dal volontario Giuseppe Mattioli.

Nel suo discorso, il sindaco Rusconi ha sottolineato che “sono ospiti in questo Consiglio il dottor Bambini e il suo collaboratore Castelnuovo, già nostro assessore alla Cultura e presidente del Comitato Gemellaggi, che hanno sostenuto la nostra proposta presso la Fondazione Timken per un contributo di ben 70mila dollari per la sistemazione dell’ orto botanico. Da parte mia, a nome del Consiglio e della comunità valmadrerese un vivo ringraziamento per un gesto di grande generosità del tessuto produttivo locale”.

“Mai avuta una cifra così”

Il dottor Bambini ha evidenziato come “nelle due sedi lecchesi di Cassago e di Valmadrera l’azienda, oltre ad offrire importanti opportunità di lavoro, ha sempre cercato iniziative concrete di solidarietà relative al sociale e ha auspicato che ci siano altre occasioni di interventi per la comunità”. Beppe Castelnuovo, invece, ha ironizzato sul fatto che “da assessore alla Cultura non ha mai avuto a disposizione una cifra così ingente”. A chiudere il lungo applauso e le foto di rito.