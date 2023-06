Valmadrera ha salutato Pierre Bouiada Bouba. Tante persone si sono recate alla Santa Messa domenicale per il giovane diacono, che diventerà Padre del Pime in Camerun il prossimo 29 giugno e successivamente partirù come missionario in Thailandia. Nel suo intervento, Pierre ha ringraziato “il Parroco, i sacerdoti, le suore, le autorità e tutta la comunità di Valmadrera per come lo hanno accolto in questi cinque anni”.

Il sindaco Antonio Rusconi ha quindi donato una stampa della Chiesa Parrocchiale, poi si è tenuto il pranzo con tutti i quattordicenni della professione di fede in oratorio.

Il presidente della Polisportiva Valmadrera Alberto De Pellegrin ha invece regalato a Pierre una tuta con i colori della società locale. Presentato, sempre durante la Santa Messam il nuovo seminarista Dominic, nativo del Bangladesh, che dalla nuova settimana comincerà a collaborare con la Parrocchia di Valmadrera.