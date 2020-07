San Tomaso, riapre il museo della vita contadina

Riapre il museo della vita contadina di San Tomaso. Dopo la chiusura per il lockdown, il pubblico potrà dunque tornare ad apprezzare lo spazio sulle alture di Valmadrera dedicato a storia, mestieri e tradizioni locali.

Come annunciato da Comunità montana Lario orientale Valle San Martino e associazione La Val de Ier, la riapertura è prevista per domani, domenica 26 luglio, dalle ore 10 alle 12. Il museo resterà aperto anche tutte le domeniche di agosto dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. E poi ancora, sempre in questi orari, le domeniche 6 e 20 settembre, 4 e 18 ottobre.

Sono previste misure di sicurezza per il contenimento del covid, in particolare distanziamento, utilizzo della mascherina e misurazione della febbre. L'ingresso è a offerta libera. Per ulteriori informazioni o prenotazioni per visite guidate è possibile scrivere alla mail lavaldeier@gmail.com