Da 20 anni realizza uno splendido presepe a sostegno di Telethon

Inaugurato uno dei piu bei presepi che fanno parte delle iniziative della maratona Telethon a favore della ricerca scientifica. Si tratta della natività realizzata da Marcello Sesana nel giardino della propria abitazione a Vercurago in una traversa di via San Mauro, a due passi dalla frazione del Pascolo. La piccola cerimonia di inaugurazione si è tenuta ieri sera nel rispetto delle limitazioni anticovid.

Dopo la benedizione del parroco don Andrea Pirletti, i presenti hanno ringraziato tutta la famiglia Sesana per l’impegno che mettono in atto da 20 anni nel mantenere viva la tradizione del presepe all'insegna della solidarietà. Tra i partecipanti gli zampognari amici dei Picett del Grenta, Gerolamo e Angelo Fontana di Telethon, alcuni bambini accompagnati dai genitori.

«Quello di Marcello è un presepe davvero molto bello e ogni anno diverso - spiega Angelo Fontana - Si possono vedere la Sacra Famiglia con la Madonna e San Giuseppe, gli Angeli, i pastori, gli artigiani, i suonatori, gli animali. Insomma, una natività curata in ogni dettaglio e meccanizzata per renderla ancora più coinvolgente. Da 20 anni a questa parte, Marcello aiutato dalla moglie Adelaide cerca ogni volta di mettere qualche novità nella propria opera natalizia. In più c'è l'importante finalità solidale: i visitatori possono lasciare un'offerta per la ricerca contro le malattie genetiche».

Il presepe di Sesana si potrà visitare fino al 17 gennaio 2021 in via Monte Pizzo 4 vicino al passaggio a livello di Vercurago. Anche nella vicina Garlate c'è un'altra splendida natività realizzata da Angelo Burini sempre per gli amici di Telethon Lecco.

Gallery