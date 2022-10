Abbadia, l'ex sindaco Cristina Bartesaghi dà le dimissioni da assessore

L'ex sindaco di Abbadia Lariana Cristina Bartesaghi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di assessore ai Servizi Sociali e alla Cultura, a un anno e mezzo dalla scadenza naturale del mandato.

"I motivi sono principalmente due - spiega - Uno di tipo personale legato soprattutto agli impegni di lavoro che ho ripreso con rinnovato entusiasmo al termine del mio mandato di sindaco: sono contenta di essere ritornata tra i banchi di scuola, ma la fatica si fa maggiormente sentire. L'altro è legato al mio desiderio di proporre un'alternanza e di offrire un'opportunità alle forze più giovani che ci sono nel gruppo di mettersi alla prova".

"Prioritario il bene della comunità"

"In vista delle prossime elezioni del 2024 - prosegue Bartesaghi - credo si debba avviare una seria riflessione per garantire una 'squadra' che continui a lavorare per il bene della comunità. E questo è compito di tutti i cittadini. Ringrazio il sindaco Roberto Azzoni per la fiducia e il sostegno che mi ha accordato in questo mandato amministrativo. Da parte mia ho sempre cercato, nei limiti delle mie possibilità di energie e tempo, di operare per il bene della nostra comunità, collaborando con tutti. Rimango ancora disponibile, in qualità di consigliere comunale, a portare a termine gli impegni presi negli organismi a livello territoriale (vicepresidente dell'Ambito di Bellano e componente del Bim) e a continuare a dare un contributo di riflessione e confronto in Consiglio comunale. Ho dedicato alla mia comunità 'i migliori anni della mia vita'; è giunto il momento di cominciare a fare spazio e a passare il testimone".

Azzoni: "Un grazie a Cristina"

Azzoni, che da Bartesaghi ha ereditato la carica di sindaco, e l'Amministrazione comunale hanno ringraziato Cristina per il grande lavoro svolto in questo periodo: "Accetto le dimissioni di Cristina da assessore, non prima di averla ringraziata per il lavoro svolto e la grande concretezza in questo ruolo cruciale - spiega il primo cittadino - Il suo impegno, soprattutto nell'ambito del sociale, è stato importante e in 'prima linea'. Voglio ringraziarla, inoltre, per i numerosi consigli e suggerimenti, sempre discreti, in qualità di mio predecessore alla carica di sindaco".

Già deciso il nome della persona che ne prenderà il posto in Giunta. "Dopo un'attenta valutazione ho deciso di nominare assessore il consigliere Elisa Cirillo affidandole le deleghe alla Cultura, al Museo, alla Biblioteca e ai Servizi alla Persona. Cristina sarà nominata consigliere delegato ai rapporti con il Sociale dato il suo impegno nell’ambito. Ringrazio Elisa - conclude Azzoni - per aver accettato questo compito, e a lei faccio un augurio di buon lavoro".