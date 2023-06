Abbadia sempre più europea: "Ora il gemellaggio fra Bosonohy e Gensac"

Un cerchio da chiudere. O, più precisamente, un triangolo da completare. Il tutto con grande respiro europeo.

Abbadia Lariana ha vissuto una settimana molto intensa grazie alle celebrazioni del 20° anniversario dalla sottoscrizione del patto di gemellaggio con i comuni di Bosonohy-Brno e di Gensac La Pallue, ma è già proiettata nel futuro. E in quel futuro c'è la costituzione del gemellaggio tra i paesi ceco e francese, per completare la rete di collaborazione auspicata dall'Unione Europea (la quale sta promuovendo questa modalità di gemellaggi plurilaterali).

In questo modo si aprirebbero ulteriori scenari al rapporto di amicizia e fratellanza fra popoli che i gemellaggi ricercano. Un fulgido esempio si è avuto nei giorni scorsi, quando le delegazioni di Bosonohy-Brno e Gensac La Pallue sono giunte in visita in riva al lago e hanno avuto modo di conoscersi. Fino a oggi, infatti, Abbadia aveva ricevuto singole delegazioni e si era recata nei singoli comuni, che fra loro non avevano mai avuto contatti diretti. Il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni ha colto al volo l'occasione per lanciare il messaggio durante lo scambio di doni andato in scena sabato sera al ristorante.

"L'unione fa la forza"

"Questo grande lavoro permette di mantenere e rafforzare l'amicizia che ci lega con entrambi i paesi - ha spiegato il primo cittadino - Abbiamo pensato di donarvi il documento di nascita del nostro Comune, avvenuto nel 1928. Già allora unire le proprie forze mantenedo peculiarità e differenze ha portato vantaggi sociali ed economici. Oggi come allora l'unione fa la forza: a questo proposito concludo il mio discorso istituzionale con un appello inusuale, ma l'amicizia rompe spesso le etichette. Oggi festeggiamo i 20 anni del patto di gemellaggio tra Abbadia e Bosonohy e tra Abbadia e Gensac, ma sarebbe bello ritrovarsi fra cinque anni per celebrare il 25° e magari un futuro patto di gemellaggio tra Bosonohy e Gensac. In questo modo la vera e feconda amicizia che ci lega sarà formalizzata, con lo scopo di apprezzare le peculiarità e le tradizioni delle rispetive comunità, aprendo la strada a nuove opportunità di crescita e sviluppo".

La proposta di Azzoni non è certo caduta nel vuoto: già domenica mattina i sindaci di Bosonhy-Brno Martin Martin ?erný e di Gensac La Pallue Cédric Dupuy, come confermato da Alberto Spagnolo del Comitato gemellaggi di Abbadia, ne hanno parlato, facendo trasparire l'intenzione di intavolare al più presto un dialogo istituzionale.