Abbadia: una casetta all'asilo grazie alla solidarietà dei "gemelli" cechi

Il patto di amicizia sancito dal gemellaggio con Bosonohy si rinnova grazie a concreti gesti di solidarietà. Nel prato esterno dell'asilo di Abbadia Lariana nei giorni scorsi è stata installata una coloratissima casetta per bambini realizzata con i fondi inviati dalla Repubblica Ceca lo scorso anno.

Era il 9 maggio dello scorso anno: l'Italia aveva un triste record nel mondo per essere lo stato che, dopo la Cina, stava registrando il maggior numero di morti per Covid-19 e il nostro paese stava cercando faticosamente di uscire dal pesantissimo lockdown primaverile. Proprio in quella data davamo notizia che il Comune di Abbadia aveva ricevuto in dono dal Comune di Bosonohy la somma stanziata per accogliere i gemelli italiani che nel 2020 avrebbero viaggiato verso la Repubblica Ceca per il consueto scambio di visita annuale.

La solidarietà tra comuni gemelli era riuscita a trasformarsi in un atto tangibile e al tempo stesso meraviglioso di vicinanza e solidarietà. Effettivamente l'importo, poco più di 3.000 euro, è stato importante: senza le rette dei bambini, a casa in quarantena, e le tante spese che al contrario non potevano essere congelate, gli asili hanno visto tempi davvero difficili: l'aiuto, spiegano dal Comitato gemellaggi di Abbadia, è stato importante e utile. L'asilo ha anche realizzato un bellissimo video per Natale in cui ringraziava il paese ceco gemellato con Abbadia sin dal 2002.

Oggi, con la calma che un anno comunque difficile ha permesso di ristabilire, all'asilo si è trovato un modo concreto di ricordare a tutti quel bellissimo gesto: una casetta colorata con una targa che recita "Grazie ai nostri gemelli di Bosonohy".

«La casetta - spiegano dal sodalizio - permetterà ai nostri bambini di ripararsi dal sole proprio come l'aiuto dei gemelli ha permesso di mettere almeno temporaneamente al riparo l'asilo dallo "tsunami" provocato dal virus. Il Comitato Gemellaggi non conosce ancora una data in cui si potranno riprendere i viaggi e gli scambi che così tante belle esperienze hanno dato ai ragazzi e alle famiglie di Abbadia, ma sicuramente le comunità di Bosonohy e Gensac La Pallue con Abbadia Lariana hanno creato un legame più forte di qualsiasi ostacolo».