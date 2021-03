"Vi racconto la mia storia", il libro solidale di Emanuela in memoria della mamma

Colombo, residente ad Abbadia, ha scritto un volume in cui ripercorre anche la storia della madre Paola deceduta a causa di un tumore. Le offerte raccolte serviranno per realizzare parrucche da donare a donne malate

“C’era una volta”, la sua prima opera, alla presentazione nel 2009 aveva chiamato a raccolta un alto numero di persone attraverso il passaparola dei social. Amici, estimatori di Emanuela Colombo, l’hair stylist di Abbadia Lariana con la passione per la scrittura. Il raccontare e il raccontarsi è sempre stato parte integrante del suo vivere. Oggi l’autrice, riprendendo nel primo lockdown un lavoro iniziato nel 2013 e poi lasciato nel cassetto, ha esternato con coinvolgimento personale e affettivo alcuni dei momenti più significativi della sua esistenza. “Vi racconto la mia storia” è il titolo emblematico del libro.

«Mi sono ammalata di covid durante la prima ondata - racconta Emanuela - Nel 2020 la mia battaglia è stata dura. Quando ho iniziato a riacquistare le forze ho pensato a quel lungo e interminabile tempo trascorso in isolamento». Una parentesi che ha portato l'autrice a profonde riflessioni sul valore della solidarietà. Motivate, scaturite dalla personale battaglia vissuta accanto alla madre Paola, a causa del cancro, «Ci ha lasciati il 19 aprile 2019. Da quando si era ammalata ho trascorso i giorni più intensi della mia vita nel bene e nel male, e di tutto questo ho deciso di farne tesoro parlandone anche nel libro».

«In questo contesto difficile i medicinali e le cure sono ancore a cui aggrappare le speranze». Emanuela Colombo, forte anche della sua attività lavorativa, ha così voluto andare oltre. Studi sulla tricologia, anomalie della cute, impiego di prodotti vegetali e attrezzature di ultima generazione, il percorso in itinere per restituire alle donne il personale aspetto fisico legato alla capigliatura, che molte volte i trattamenti curativi di chemioterapia vanno a compromettere.

Un progetto che Emanuela ha voluto chiamare “Come due ali”. Un piano che ben si sposa con il nuovo libro “Vi racconto la mia storia” in vendita con un'offerta minima di 13 euro da devolvere a favore dei pazienti oncologici.

«La prima iniziativa che vorrei sostenere riguarda il Dipartimento delle cure palliative dell’Ospedale di Lecco - precisa inoltre l'autrice - Già collaboro per una associazione che raccoglie capelli veri per realizzare parrucche da donare alle donne malate. In tre mesi sono riuscita a spedirne 14 e al momento sono in partenza altri 25 chili di capelli per poterne creare delle altre». Per ulteriori informazioni e la prenotazione del libro "solidale" scrivere a: colomboemanuela@hotmail.it

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)