Abbadia Lariana: verso il sì al ritorno della Fiera di Sant'Apollonia

Torna la Fiera di Sant'Apollonia? Dopo un anno in cui le bancarelle sono state "congelate" a causa dell'emergenza covid, Abbadia Lariana è pronta a riprendersi la tradizione.

Il fierone sul lungolago è un evento in grado di richiamare visitatori ben al di fuori del piccolo comune lariano, complice il fascino che le rive abbadiensi, oltre al Sentiero del Viandante, hanno visto crescere negli ultimi anni. Al momento, però, non c'è ancora l'ufficialità. È estremamente probabile che domenica 6 febbraio Abbadia possa festeggiare la santa patrona proettrice dei denti con la fiera oltre alle celebrazioni religiose, ma non è ancora deciso.

Toccherà al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in programma mercoledì in Prefettura a Lecco sciogliere gli ultimi dubbi. Il sindaco Roberto Azzoni, da noi interpellato a riguardo, si dichiara "ottimista" circa la possibilità di proporre ai cittadini la fiera e agli ambulanti l'opportunità di lavorare in un appuntamento così importante e - stando anche all'alto afflusso di visitatori delle ultime domeniche ad Abbadia - frequentato.

"Senso unico" e cucina d'asporto

Il Comune intanto ha già pensato a un piano per gestire i flussi di arrivo: verranno chiusi gli accessi pedonali secondari al lungolago e la passerella del Conventino; si potrà accedere a via Lungolago solo scendendo dal Municipio e proseguire in un'unica direzione, quella del Parco di Chiesa Rotta.

Sarà garantito il servizio di cucina d'asporto al giardino della casa parrocchiale per sabato 5 febbraio a cena (trippa) e per il pranzo (trippa, polenta e cotechino) di domenica 6 febbraio. Il numero per prenotare (solo attraverso chiamate) è il seguente: 338 8728502.